Netflix : cette série aussi mythique que maudite va quitter le catalogue

Le 19 mai 2009 est malgré lui devenu un jour historique. La raison ? C'est à cette date que la Fox a débuté la diffusion d'une série signée Ryan Murphy rapidement devenue culte à travers le monde : Glee. Quelques années après la hype autour de High School Musical, le papa de American Horror Story avait eu la bonne idée de créer une fiction centrée sur le club de chant d'un lycée en mettant en scène de nombreux morceaux musicaux durant chaque épisode.

Une série culte grâce à ses reprises

Une série qui a révélé de nombreuses stars aux yeux du public, que ce soit Lea Michele (Rachel), Darren Criss (Blaine), Melissa Benoist (Marley) ou encore Heather Morris (Brittany), qui a fait le bonheur de nos compil' sur Deezer ou Spotify et qui... s'apprête à nous quitter. Alors que le dernier épisode de Glee a été diffusé le 20 mars 2015 et qu'elle ne devrait jamais avoir de reboot, c'est Netflix qui s'apprête à en perdre les droits. En effet, c'est le 29 juin 2022 que la série quittera le catalogue...

Besoin d'un coup de pouce pour vous motiver à vous enfiler les 121 épisodes qui composent les 6 saisons de Glee avant cette triste disparition ? Pas de souci, on a ça pour vous puisque l'on vous a déjà préparé deux classements différents (mais indispensables !) sur les meilleures reprises imaginées à l'écran à savoir : les 15 meilleurs duos de la série ou encore le best-of des prestations les plus mémorables ! Et oui, bien évidemment, on a cité The Fox de Ylvies.

Une malédiction au-dessus de Glee ?

Bon, soyons honnêtes deux secondes, il est important de rappeler que Glee n'est pas seulement devenue culte pour ses chansons. Au fil des années, elle s'est au contraire vue associer une triste réputation : celle de "série maudite". En cause ? Le casting a régulièrement été frappé par de nombreuses polémiques et de tragiques drames, que ce soit la mort par overdose de Cory Monteith (Finn) en 2013, le suicide de Mark Salling (Noah) en 2018 après avoir été accusé d'agression sexuelle en 2013 et de pédopornographie en 2015, la noyade accidentelle de Naya Rivera (Santana) en 2020 ou encore les violences conjugales subies par Melissa Benoist de la part de Blake Jenner (Ryder) durant leur relation entre 2013 et 2016.

Si après avoir lu ça vous hésitez, par superstition, à regarder Glee, on ne pourra pas vous en vouloir...