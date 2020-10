Melissa Benoist victime de violences conjugales : Blake Jenner avoue et déclare avoir subi des abus

En 2012, Melissa Benoist et Blake Jenner se rencontraient sur le tournage de Glee où ils incarnaient Marley et Ryder. Très rapidement, les deux acteurs tombent amoureux, se fiancent puis se marient en 2015. Une relation qui semblait parfaite mais c'était en fait très loin d'être le cas. En décembre 2016, l'actrice demandait le divorce et, trois ans plus tard, expliquait avoir été victime de violences conjugales lors d'une précédente relation. Même si la star qui est désormais maman d'un petit Huxley avec son mari Chris Wood ne citait pas le nom de son ancien compagnon, de nombreux fans pensaient qu'il s'agissait de Blake Jenner.

"Je prends l'entière responsabilité de la douleur que j'ai infligée"

Après presqu'un an de silence, Blake Jenner a décidé de s'exprimer sur ces accusations via un long post publié ce jeudi 8 octobre sur son compte Instagram. L'acteur y avoue être à l'origine de violences et d'abus sur son ancienne compagne (qu'il ne nomme pas non plus) et évoque notamment un incident rapporté par Melissa Benoist : une blessure infligée avec son téléphone portable. Une chose qui ne serait qu'un accident selon lui. "Je prends l'entière responsabilité de la douleur que j'ai infligée pendant cette relation, émotionnellement, mentalement et, oui, physiquement. Deux ans avant notre rupture, il y a eu un moment où nous avons eu une dispute qui a dégénéré et, dans un moment de frustration alors que j'étais dans le couloir et elle dans la chambre, j'ai balancé mon téléphone sans faire attention et il a atterri sur son visage. J'étais figé dans un état de choc et d'horreur alors que ma partenaire criait, son oeil gonflé à cause de l'impact du téléphone. C'est un moment que je regretterai pour le reste de ma vie. Elle était assise là à pleurer et je ne peux qu'imaginer sa douleur, sa peur et la honte qu'elle a dû ressentir à ce moment là. Je ferais tout pour revenir en arrière, vraiment." écrit Blake Jenner.

Blake Jenner lui aussi victime de violences et d'abus

Dans son texte, la star évoque sa relation "toxique" avec son ex-compagne et déclare avoir lui aussi été victime de violences et d'intimidations. "Il est important de comprendre qu'il y avait des abus physiques, mentaux et émotionnels exercés des deux côtés. (...) J'ai réfléchi longtemps sur le fait de parler ou pas de la douleur qui m'a été infligée pendant cette relation et je pense que, oui, il est important que je le fasse" peut-on lire. Dans la suite de son post, Blake Jenner liste les "abus mentaux et émotionnels" dont il a été victime dès le début de leur relation.

"J'ai dû abandonner de nombreuses opportunités à cause d'une jalousie envers de possible partenaires féminines. J'ai été découragé et menacé de ne pas avoir de relation amicale ou de prendre des photos avec mes partenaires féminines pendant des soirées professionnelles. J'ai entendu des menaces et des commentaires dénigrants sur mes collègues féminines. J'ai eu honte de travailler car mon ancienne partenaire m'appelait quand je n'étais pas là, menaçait de se faire du mal par dépression (...) J'ai été isolé, interdit de voir mes amis durant des années à cause de cette relation toxique. J'ai été verbalement et émotionnellement abusé pour tout, de ma famille à mes vêtements. J'ai été frappé. J'ai reçu un coup de poing dans le visage qui m'a amené à l'hôpital avec un nez cassé. J'ai moi aussi caché ça et inventé des mensonges sur mes blessures pendant cette relation. J'ai été agressé dans la douche, me laissant avec une blessure traumatisante sur laquelle je ne souhaite pas m'étendre." peut-on lire dans son message.

Il s'excuse

"Cette relation, avec toute sa toxicité, était le produit de deux personnes brisées par les années." poursuit l'acteur vu dans la série Netflix What/If. Il explique aussi suivre une thérapie depuis des années, bien avant que Melissa Benoist ne dévoile publiquement les abus dont elle a été victime. "Je souhaite dire que ce n'est pas mon souhait de la traîner dans la boue. C'est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas : je veux qu'elle guérisse mais, moi aussi, je veux guérir." ajoute l'acteur. Pour clore son message, il présente ses excuses à son ex. "Je suis désolé. Il y a tellement de choses que j'aimerais avoir fait différemment (...) Je ne ferai plus jamais les mêmes erreurs. Je te souhaite à toi et à ta famille la meilleure santé possible, de la joie et de l'amour."