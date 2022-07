Netflix : la série qui a révolutionné les séries pour ados va quitter le catalogue

C'est seulement le début des vacances mais vous déprimez déjà sur votre canapé à ne pas savoir quoi faire ? Pas d'inquiétude, on a une excellente solution à vous proposer qui devrait vous permettre de vous sauver de 5 760 minutes d'ennui mortel (ou 96 heures). De quoi s'agit-t-il ? D'un visionnage de l'une des séries les plus cultes de la télévision : Dawson.

De quoi ça parle ? Dawson Leery (James Van Der Beek) est un ado comme les autres qui ne rêve que d'une seule chose : devenir réalisateur. Enfin non, deux choses : il s'imagine également faire sa vie avec Joey (Katie Holmes), la plus belle fille de Capeside. Deux objectifs moteurs de son existence régulièrement heurtée par une réalité pas toujours réjouissante.

La série qui a révolutionné les teen shows

Lancée en 1998, cette fiction créée par Kevin Williamson (Scream) n'a pas seulement fait découvrir au monde entier des acteurs et actrices comme Joshua Jackson (Fringe, The Affair), Katie Holmes (Batman Begins) ou encore Michelle Williams (Shutter Island, Venom), Dawson a également permis l'émergence d'un nouveau genre de teen shows.

Grâce à une ambiance et à des intrigues plus réalistes, plus fidèles aux véritables histoires vécues par les adolescents, marquées par des questionnements sincères sur la sexualité (hétéro ou LGBTQ+), le monde autour, la pression sociale, le futur incertain, les drames..., Dawson a aidé les téléspectateurs - qui devaient jusque-là se contenter de séries humoristiques (Sauvés par le gong, Code Lisa, Parker Lewis) ou fortement exagérées (Beverly Hills) à se sentir enfin représentés, et a inspiré de nombreux autres créateurs qui ont ensuite imaginé des séries comme Roswell, Gilmore Girls, One Tree Hill ou Newport Beach.

Attention au départ

Hypé par cette série ? Bonne nouvelle, elle est disponible sur Netflix. Mauvaise nouvelle, elle quittera (temporairement ?) son catalogue le 14 juillet prochain. Autrement dit, il vous reste donc 10 jours pour vous enfiler les 6 saisons, soit près de 10h d'épisodes par jour... On vous l'avait dit, avec notre astuce, vous n'aurez plus l'occasion de vous ennuyer ! Et en bonus, vous pourrez enfin comprendre d'où vient ce GIF devenu culte !