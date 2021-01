Dawson sur Netflix en intégralité : les stars à l'époque VS aujourd'hui (et leurs âges)

James Van Der Beek avait 5 ans de plus que son personnage Dawson

Ce vendredi 15 janvier 2021, Netflix nous replonge en pleine nostalgie avec l'intégralité de Dawson. La série teen qui a fêté ses 20 ans en 2018 (elle a été diffusée entre 1998 et 2003) nous emmène dans les années lycée, puis université, d'un groupe d'ados. Dawson (James Van Der Beek), Joey (Katie Holmes), Pacey (Joshua Jackson) ou encore Jen (Michelle Williams) cherchent l'amour, essayent de rester amis, veulent se concentrer sur l'avenir, sont en quête du bonheur et du sens de leur vie. Tous résident à Capeside, ville fictive du Massachusetts, mais le lieu du tournage est en réalité Wilmington, en Caroline du Nord, la même ville où a été tournée Les Frères Scott.

Et les stars du casting ont bien changé ! Découvrez vite les acteurs James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson, Michelle Williams, Kerr Smith, Meredith Monroe et Busy Philipps à l'époque VS aujourd'hui en 2021. Et découvrez aussi leur âge à l'époque et leur âge actuel. A noter que par exemple, le héros éponyme, Dawson, était âgé de 15 ans dans la saison 1 de Dawson. Sauf que son interprète avait déjà 20 ans, soit 5 ans de plus.

Découvrez l'âge des acteurs aujourd'hui

James Van Der Beek (Dawson) avait 20 ans dans la saison 1 de Dawson, l'acteur a aujourd'hui 43 ans.