Netflix : l'un des plus beaux films français va quitter le catalogue très bientôt

Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Jamel Debbouze, Isabelle Nanty, André Sussolier... On ne mentionne pas le top 10 des acteurs et actrices préféré(e)s des Français mais bien le casting d'un seul et même film qui va bientôt quitter le catalogue Netflix. Si on ajoute Jean-Pierre Jeunet et une BO signée Yann Tiersen, vous l'avez ? Oui, Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain va quitter la plateforme. Dépêchez-vous !