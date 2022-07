Netflix : n'attendez plus pour vous marrer, le pire film de super-héros va quitter le catalogue dès ce soir

Une comparaison intéressante

Pour l'anecdote, si ce Justice League (2017) est terriblement nul, la Snyder Cut - le remontage du film par Zack Snyder qui a pu récupérer ce projet en 2021 afin de dévoiler sa véritable vision de l'histoire, est à voir absolument. Okay, le film dure 4h, mais il apporte un tout nouveau regard à cet univers et cette histoire, et permet aux personnages d'être ENFIN bien traités à l'écran. Il n'est pas dispo sur Netflix, mais on ne peut que vous conseiller le Blu-ray tant les deux films n'ont rien à voir.

Qu'on se le dise, la comparaison entre les deux est une bonne expérience et une vraie leçon de ciné ! On voit parfaitement la différence quand un réalisateur avec des idées, du talent et une véritable vision s'occupe d'un film et quand un Yes-Man à la botte des dirigeants d'un studio se contente de faire le strict minimum pour plaire au plus grand nombre.