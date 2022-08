Netflix : l'un des pires films de DC quitte la plateforme, plus que deux jours pour le (re)voir !

Décidément, les films DC partent les uns après les autres de Netflix. Après la suppression de Justice League, c'est un autre film qui quitte la plateforme : Suicide Squad. Un long métrage qui a l'honneur (ou pas) d'être le pire film de la franchise DC selon les critiques. Pauvre Margot Robbie.

Suicide Squad, le film qui réunit les méchants de DC n'avait pas convaincu les fans

C'est en 2016 que Suicide Squad est sorti au cinéma. Sur le papier, le film avait tout pour nous séduire : un casting de fou (Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis pour ne citer qu'eux), des personnages 100% méchants et jouissifs et des effets spéciaux fous. Sauf qu'au final, personne (ou presque) ne l'a kiffé. Sur Rotten Tomatoes, le long métrage de David Ayer récolte la piteuse note de 26%, soit le pire film de l'univers DC selon les critiques (oui, il est même devant Batman v Superman : l'aube de la Justice et Justice League en termes de nullité).

Le film a tellement floppé que les studios DC ont finalement décidé de faire une suite qui n'en est pas vraiment une avec cette fois James Gunn à la réalisation. Son titre ? The Suicide Squad (oui, il ne s'est pas foulé côté originalité). Et c'était quand même beaucoup mieux !

Pour te faire ton propre avis, tu n'as plus que deux soirs pour le découvrir sur Netflix : Suicide Squad quitte le catalogue ce mardi 2 août 2022. On te rassure, même si ça ne vole pas très haut, ce n'est pas non plus une catastrophe totale. Déjà rien que pour Margot Robbie, on signe sans hésiter !