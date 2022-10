Netflix : cette série française aux effets spéciaux fous va vous en mettre plein les yeux

Une série spectaculaire aux effets spéciaux fous

Pour créer Notre-Dame, la part du feu, les scénaristes se sont basés sur le livre La Nuit de Notre-Dame. Par ceux qui l'ont sauvée, écrit par le journaliste Romain Gubert qui a recueilli notamment le témoignage du général Gallet qui dirigeait les opérations ce soir-là. Bien qu'elle prenne des libertés, cette mini-série salue le courage des pompiers, tout en ne se limitant pas aux seuls efforts de la brigade. A l'action, au grand spectacle et à la tension qui monte d'épisode en épisode s'ajoute donc des intrigues plus intimistes, mais toutes sont émouvantes et portées avec brio par des acteurs convaincants.

Au-delà des personnages, Notre-Dame de Paris est aussi magnifiquement représentée et s'il y a une chose qu'on retient aussi de cette série, c'est le travail fou de reconstitutions et des équipes des effets spéciaux. Les images sont tout simplement bluffantes et on en prend vraiment plein les yeux, au point de se croire au coeur du brasier. Une réussite encore plus dingue quand on découvre à quel point ces images sont en fait des reconstitutions numériques. La preuve avec cette vidéo des coulisses dévoilée par Netflix :