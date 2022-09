Netflix : cette série française sortie discrètement devient la meilleure surprise de la rentrée

Les abonnés de Netflix accros à Détox

Qui a dit que Netflix ne savait pas produire de fictions françaises ? Alors que la plateforme s'apprête à nous en mettre plein les yeux avec Athena, le nouveau film de Romain Gavras dans la veine des Misérables et La Haine, c'est une nouvelle série française qui vient d'atterrir au sein de son catalogue. Son titre ? Détox.

Créée par Marie Jardillier et portée par Tiphaine Daviot et Manon Azem, cette série composée de seulement 6 épisodes suit l'improbable défi de deux cousines qui vivent en colocation (Léa et Manon). Alors que la première est accusée de stalker son ex et que la seconde se retrouve victime d'un bad buzz après un mauvais concert, elles décident ensemble de se couper de tous leurs écrans pendant un mois. Un détox plus difficile qu'elles ne l'imaginaient et qui n'est pas sans conséquences pour leurs proches.

"C'est grave une bonne surprise"

Un concept prometteur sur le papier, qui a visiblement touché le public en plein coeur. Grâce à la fraîcheur de son casting, l'originalité de son histoire plus d'actualité que jamais, son écriture aussi rythmée qu'efficace et à son humour mordant et décalé, Détox semble faire l'unanimité. Actuellement classée 3ème dans le Top 10 séries en France (un exploit au regard du peu de promo effectuée par Netflix), elle se retrouve au centre de nombreux compliments sur les réseaux sociaux.

"La série Détox sur Netflix c'est grave une bonne surprise, française en plus ! J'attendais une série qui traite enfin du sujet des téléphones et des réseaux et à quel point ça nous flingue le crâne", peut-on lire sur Twitter, tout comme "En vrai la série Netflix Detox elle est bien, elle est fraîche, 30 minutes c'est suffisant pour les épisodes", "Hier soir Détox sur Netflix. J'ai bien rigolé, léger, ça se regarde sans se prendre la tête" ou encore "La série Detox sur Netflix et trooop bien j'm'attendais pas à kiffer autant".