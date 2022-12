Netflix : ce film qui a frustré tout le monde à cause de sa fin quitte le catalogue

Sur Netflix, on peut retrouver chaque jour de nouveaux programmes (découvrez les nouveautés de la semaine). Que ce soit des séries, des films ou des documentaires, il y a de tout sur la plateforme, et c'est sûrement pour ça qu'elle compte de nombreux abonnés. Mais si des programmes débarquent régulièrement, d'autres font aussi leurs adieux, à la grande tristesse des internautes. C'est par exemple le cas de Gossip Girl, qui fera ses adieux le 30 décembre prochain, une chose qui déprime déjà les fans.

Mais du côté des films aussi, il y a des suppressions qui font mal au coeur. Il y a quelques jours, Netflix a supprimé l'un des meilleurs films de tous les temps (que vous pouvez maintenant voir sur Salto). Si vous aimez les thrillers et les enquêtes, la plateforme vient de mettre en ligne l'un des meilleurs films du genre de ces dernières années, et supprimera bientôt un autre film culte, à ne surtout pas manquer malgré sa fin très frustrante.

Un film à la fin frustrante

Les serial killers ont toujours autant (tristement) la cote. La preuve : la série Dahmer avec Evan Peters, a cartonné sur Netflix en cette fin 2022 et a comptabilisé plus de 856 millions d'heures de visionnages en un mois. Si vous faites partie des adeptes, alors on a un film à vous conseiller : Zodiac. Sorti en 2007, ce film réalisé par David Fincher revient sur l'enquête et la traque de l'un des tueurs les plus connus des Etats-Unis : le tueur du Zodiaque.

A la fin des années 60, ce tueur a revendiqué 37 victimes, mais seuls cinq meurtres lui sont attribués de façon certaine. Si ce tueur a tant intrigué, c'est notamment car il envoyait des lettres à la presse, certaines contenant des cryptogrammes et des messages codés, dans lesquelles il menaçait de faire de nombreuses victimes ou de poser des bombes si ses messages n'étaient pas publiés dans les journaux.

Pour son film, David Fincher qui des années plus tard produira la série Mindhunter sur Netflix a recruté Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr, Brian Cox, Chloë Sevigny ou encore Anthony Edwards. Mais vous êtes prévenus : sa fin frustrante vous laissera sûrement sur votre faim. Car SPOILER, le tueur du Zodiaque n'a en fait jamais été identifié par la police. Un peu comme dans The Watcher donc, vous n'aurez pas toute la vérité sur le tueur en série.

Zodiac quitte Netflix le...

Si on vous a convaincu de voir Zodiac, alors il va falloir se dépêcher. Le film quitte Netflix le 14 décembre prochain. Au moins, il y a une certitude : ça vous changera des films de Noël !