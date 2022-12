Le meilleur thriller policier de ces dernières années arrive enfin sur Netflix, et il était temps !

Chaque jour, Netflix met en ligne de nouveaux programmes. Si on a déjà nos coups de coeurs côté séries comme Mercredi avec Jenna Ortega qui cartonne actuellement (avec plus de 341 millions d'heures de visionnages en 7 jours) ou bien 1899 qui nous a retourné le cerveau avec son twist final, la plateforme nous régale aussi avec ses films originaux. Et il y en a vraiment pour tous les goûts ! Vous aimez la féérie ? Regardez La petite Némo et le monde des rêves. Vous êtes plutôt fan de drama ? Alors le film Les Nageuses qui a ému tout le monde est pour vous.

En revanche, si c'est plus les policiers que vous kiffez, il y a aussi de quoi faire sur Netflix ! Il y a par exemple les classiques comme Sherlock Holmes ou bien le film Black and Blue qui cartonne sur la plateforme, après avoir fait un énorme bide au cinéma aux US. Mais vous n'avez certainement pas vu le meilleur film du genre de ces dernières années. Et pour cause, il n'était pas dispo sur la plateforme... jusqu'à maintenant. Il s'agit du film A couteaux tirés.

Pourquoi A couteaux tirés est l'un des meilleurs thrillers policiers de ces dernières années

Si, quand on vous dit films policiers, vous pensez à Agatha Christie, alors A couteaux tirés est définitivement fait pour vous. Avec l'adaptation du roman Le Crime de l'Orient-Express, le réalisateur et acteur Kenneth Branagh nous a redonné goût aux films à énigmes, et le réalisateur Rian Johnson, à qui l'on doit aussi Star Wars 8 : les Derniers Jedi, s'est glissé dans la faille. Il a écrit le film A couteaux tirés, mettant en scène le détective privé (très) perspicace Benoît Blanc.