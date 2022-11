"J'ai pas de mots tellement c'est beau" : succès surprise sur Netflix, ce film tiré d'une histoire vraie a ému tout le monde

Sur Netflix, ce ne sont pas les nouveautés qui manquent ! Chaque semaine, PRBK vous dévoile les programmes qui nous attendent (découvrez les films et séries à ne pas manquer ces prochains jours). Si certains ont un succès immédiat, comme par exemple la série Mercredi qui vient de battre le record de la série en anglais la plus vue en une semaine (341,2 millions d'heures de visionnage quand même !), d'autres prennent leur temps pour séduire les spectateurs.

Côté films, plusieurs longs métrages ont séduit les internautes ces derniers jours comme La petite Némo et le monde des rêves qui a enchanté les abonnés avec ses sublimes images ; le film de Noël The Noel Diary qui s'est retrouvé numéro 1 du top en 24 heures ou encore le film Black and Blue qui avait flopé au box-office et était inconnu en France.

Même si on s'approche des Fêtes de fin d'années, ce ne sont pas uniquement les films de Noël qui cartonne en ce moment, même s'ils vont se multiplier dans les jours et semaines à venir. Les histoires vraies continuent aussi de toucher les internautes. Après la série Le Goût de vivre, c'est un film qui a ému absolument tout le monde. Et le succès est au rendez-vous !

Ce film tiré d'une histoire vraie cartonne

Ce film s'intitule Les Nageuses. Mis en ligne le 23 novembre dernier, il est tranquillement remonté dans le top 10 des films les plus vus en France, avant d'enfin atteinte la première place du top ce mercredi 30 novembre ! Un énorme succès donc, et pas que chez nous : Les Nageuses est l'un des films les plus vus dans le monde entier actuellement sur Netflix et se classe numéro 1 dans de nombreux pays comme le Portugal, le Mexique et l'Allemagne par exemple.

Réalisé par Sally El Hosaini, le film Les Nageuses raconte en fait une histoire vraie bouleversante, celle de Yusra et Sarah Mardini. Nées en Syrie, elles ont décidé de fuir leur pays lors de la guerre civile en 2015 et ont traversé une bonne partie de l'Europe à pied, avant de trouver refuge à Berlin. Yusra a ensuite été sélectionnée dans l'équipe des athlètes réfugiés pour les Jeux olympiques de 2016. Une histoire importante et touchante, portée à l'écran par Nathalie Issa et Manal Issa, qui sont soeurs elles aussi.

Les internautes encensent le film

S'il vous fallait plus de raisons de voir Les Nageuses, sachez que les spectateurs ont été bluffés par le long métrage ! Sur Twitter, pas mal d'entre eux ont posté leur sentiment et ont dévoilé avoir été très touchés devant le film. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas été autant captivé par un film" ou encore "Meilleur film de @NetflixFr, film méga incroyable" peut-on lire :