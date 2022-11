Netflix : trois ans après un énorme échec au cinéma, ce film inconnu en France cartonne enfin sur la plateforme

Pendant que le monde entier a les yeux rivés sur La Coupe du Monde 2022 actuellement organisée au Qatar, Netflix continue tranquillement à faire grandir son catalogue. Ainsi, quand la plateforme n'ajoute pas de nouvelles créations originales comme 1899 des créateurs de Dark ou encore Mercredi adaptée de La Famille Addams, elle en profite pour récupérer les droits d'exploitation de certains films.

Le nouveau gros succès de Netflix date... de 2019

A cet effet, c'est notamment Dirty Cops (Black and Blue en VO) signé Deon Taylor - à l'on doit notamment le film Meet the Blacks, qui a été ajouté discrètement au sein de ses programmes. Enfin discrètement, c'est vite dit. Comme on peut le découvrir aujourd'hui, ce film porté par un casting 5 étoiles composé notamment de Naomie Harris (saga James Bond), Tyrese Gibson (saga Fast and Furious), Frank Grillo (saga Captain America) ou encore Mike Colter (Luke Cage, Evil), fait un véritable carton !

En quelques jours seulement, ce thriller d'action est directement entré dans le Top 10 des films les plus regardés par les abonnés et se trouve même, à l'heure actuelle, à la deuxième place, devant trois poids lourds comme The Wonder avec Florence Pugh, Once Upon a Time in Hollywood avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ou encore la bombe française Balle Perdue 2 avec Alban Lenoir. Un véritable exploit pour un film vieux de trois ans.

Un thriller sous tension permanente

De quoi ça parle ? A l'occasion d'une opération qui tourne mal, une jeune policière assiste impuissante aux meurtres de différents dealers des mains de ses collègues. Consciente que ces flics ripoux imposent leur loi plus qu'ils ne la font respecter, elle décide alors de partager la vidéo de ces assassinats (filmée par sa caméra portative) à la justice. Malheureusement, face à des flics corrompus comme jamais, elle se lance surtout dans une course contre la montre intense et dangereuse où elle joue sa vie sans jamais savoir à qui faire confiance.