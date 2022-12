"Je suis censé vivre comment p*tain de m*rde ?" : Netflix retire Gossip Girl du catalogue, et les fans sont abattus

Si Netflix propose chaque semaine de nouveaux programmes que ce soit des séries, des films ou des documentaires (on aura prochainement droit au docu le plus controversé de la plateforme), les abonnés adorent aussi y revoir des programmes complètement cultes. Sauf que voilà, les droits ne durent pas éternellement et certaines séries sont donc supprimées. Après avoir rassuré tout le monde sur la suppression de Friends, la plateforme va prochainement devoir faire ses adieux à une autre série culte : Gossip Girl. Diffusée entre 2007 et 2012 à la télé US, elle fera bientôt ses adieux, 10 ans après la fin !

XOXO Gossip Girl, la série quitte Netflix le...

Pour voir - ou revoir - les 121 épisodes répartis sur 6 saisons, il va falloir se dépêcher. Et pour cause, Blair, Serena, Dan, Chuck et les autres quittent Netflix le 30 décembre prochain. Eh oui, Gossip Girl ne sera plus dispo en 2023 sur la plateforme.

Une nouvelle qui déchire déjà les fans de la série. Car si certains adorent revoir les épisodes, d'autres viennent tout juste de la commencer, et l'annonce de ce retrait a énervé certains, et complètement désespéré certains autres internautes. "Comment ça plus de Gossip Girl sur Netflix à partir du 30 décembre ?!?! Je suis censé vivre comment p*tain de m*rde" ; "Gossip Girl qui part de Netflix le jour de mon anniversaire c'est pour que je me foute en l'air ??" ou encore "C'est une blague Gossip Girl qui est enlevée de Netflix le 30 décembre ? Je vais faire comment pour regarder encore et encore pour la 27749401 fois" peut-on lire sur Twitter.