Netflix, sa série la plus culte sur le départ ? La plateforme obligée de réagir en urgence

Netflix forcé de réagir à une rumeur qui met les internautes en PLS

"Oh my god !" (avec la voix de Janice) : Friends va bien rester sur Netflix ! La plateforme de streaming a été obligée de démentir la rumeur selon laquelle la série culte des années 1990 devait quitter le catalogue Netflix le 30 septembre 2022. "I'LL BE THERE FOR YOUUUUUU (ENCORE UN LONG MOMENT) Contrairement à ce que vous avez lu, Friends et The Big Bang Theory seront toujours là après le 30 septembre et pour longtemps" a ainsi tweeté le/la CM du compte Twitter de Netflix France.

