Netflix : la série qui a retourné le cerveau de tout le monde va quitter le catalogue

Mr. Robot, série marquante des années 2010

C'est le 24 juin 2015 que Sam Esmail a bouleversé le monde des séries sur USA Network. A cette date, le créateur a en effet dévoilé le premier épisode de Mr. Robot, ce techno-thriller haletant porté par un casting cinq étoiles, à commencer par Rami Malek (Elliot) et Christian Slater (Mr. Robot). Le genre de fiction qui te déboîte le crâne autant par sa qualité que par ce qu'il t'impose.

Au programme de cette série qui a pris fin en décembre 2019 au terme de 45 épisodes étalés sur 4 saisons ? Mr. Robot suit l'histoire d'Elliot Alderson - un informaticien de génie à New York qui travaille pour Allsafe Security. A la fois dépressif et paranoïaque, il profite de ses talents de hacker pour jouer au justicier en ligne sur son temps libre. C'est alors qu'il rencontre une mystérieuse personne qui se fait appeler Mr. Robot et qui souhaite le recruter au sein de sa Fsociety façon Anonymous. Le but ? Sauver la société en s'attaquant aux plus grandes entreprises du monde.

Un techno-thriller créatif et exigeant

Au premier abord, Mr. Robot n'a rien de très originale et semble même honteusement clichée. En atteste le personnage d'Elliot à base de grosse capuche sur la tête, visage aussi blanc qu'un vampire à force de rester à l'intérieur et incapacité à communiquer normalement avec les autres. Et pourtant, cette série nous offre une plongée aussi passionnante que complexe dans la psychologie humaine et la face sombre de notre société.

Portée par un jeu d'acteur bluffant (Rami Malek a notamment remporté le Emmy Award du meilleur acteur), par une réalisation déroutante avec des cadrages originaux qui nous font voir l'histoire autrement et par une ambiance unique, Mr. Robot est une série qui ne laisse clairement pas indifférent.

A la manière d'un Breaking Bad/Better Call Saul, elle possède sa propre identité qui lui fait dicter ses propres règles du jeu. Traduction ? Si la créativité qui entoure son récit est son point fort, elle peut également être son point faible selon les spectateurs. Mr. Robot n'est pas une série qui se binge-watche, mais qui se savoure et qui exige notre attention pour mieux optimiser notre réflexion derrière. Car oui, alors que les théories sur ce que l'on regarde font partie de cet univers, notre faculté à analyser ce qui est raconté est régulièrement testée. Ca peut paraître épuisant, nous donner parfois l'impression de ne pas tout comprendre, mais quand on se prête au jeu, le résultat n'en est que plus jouissif.