Nouveautés Netflix : la meilleure comédie de la plateforme revient pour sa saison 3

Les nouveautés séries Netflix du 12 au 18 août 2022

Mes premières fois saison 3 : elle continue plus que jamais de nous faire rire et de nous émouvoir. Pour la saison 3 de ses aventures, Devi va encore être confrontée à des hauts et des bas, notamment côté coeur. Son couple avec Paxton va-t-il durer ? La fin du lycée approche et l'ado va devoir prendre des décisions sur sa vie amoureuse et pas que. Une comédie teen qu'on adore et qui est - n'en déplaise à certains - la meilleure du moment sur Netflix Oui, on a osé !

Déjà dispo.

Brooklyn Nine-Nine saison 8 : si tu kiffes te marrer devant ton écran, alors à toi l'ultime saison de Brooklyn Nine-Nine. La comédie avec Andy Sandberg s'offre une conclusion peut-être moins drôle que les premières saisons mais a réussi à inclure des événements forts comme le mouvement Black Lives Matter. Oui, Jake Peralta est toujours aussi barré !

Dispo samedi 13 août.

A Model Family : dans cette série coréenne, une professeur fauché se retrouve forcé de devenir passeur de drogue après avoir volé une somme folle à un cartel.

Déjà dispo.

Chesapeake Shores saison 6 en US+24 : mode romantique activé avec la sixième et dernière saison de Chesapeake Shores, dispo toujours en US+24 sur Netflix avec un épisode inédit chaque lundi. Que nous réserve le show pour ses derniers épisodes ? Le mystère reste entier pour le moment.

Dispo dès lundi 15 août.

Sous la braise : Netflix fait monter la température avec cette série très hot. Poncho enquête sur la mort de son frère et des indices le mènent jusqu'à une caserne. Il décide alors d'intégrer les rangs des pompiers pour enquêter. Pfiou tout un programme !

Dispo mercredi 17 août.

Les nouveautés films Netflix du 12 au 18 août 2022

Day Shift : Jamie Foxx et Dave Franco se donnent la réplique dans ce film mêlant horreur et comédie. Le pitch ? Un chasseur de vampires a 7 jours pour trouver l'argent pour payer l'école et les soins dentaires de sa fille. Il se lance donc dans une course folle pour buter des suceurs de sangs. 100% improbable et drôle !

Déjà dispo

Une vie ou l'autre : Pendant que Riverdale part en vrille, Lili Reinhart trouve un nouveau rôle dans ce film romantique. Elle incarne Natalie, une jeune femme fraîchement diplômée qui fait un test de grossesse. En attendant le résultat, elle voit sa vie se diviser en deux réalités parallèles.

Dispo mercredi 17 août.