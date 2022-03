Chesapeake Shores saison 6 : la fin annoncée, la date de sortie approximative dévoilée

La fin de Chesapeake Shores annoncée

Même si ce n'est pas la série la plus connue au monde, Chesapeake Shores en était déjà à sa saison 5 sur Hallmark Channel et sur Netflix en France. Mais toutes les bonnes choses ont une fin : ce mardi 29 mars 2022, la chaîne américaine a annoncé la fin prochaine de la série avec Meghan Ory et Robert Buckley. La saison 6 sera composée de 10 épisodes et marquera donc les adieux d'Abby et Evan. "Nous avons hâte d'honorer cette aventure avec les téléspectateurs qui ont suivi les O'Brien dans une dernière saison spéciale" a annoncé la responsable des programmes de la chaîne. Débarqué dans la saison 5 pour remplacer Jesse Metcalfe, Robert Buckley sera de retour pour ces derniers épisodes, tout comme le reste du casting.

Quelle date de sortie ?

Quant à la date de sortie ? Elle n'est pas encore fixée avec précision mais Hallmark Channel a déjà assuré que cette 6ème et dernière saison sera diffusée à l'été 2022. On imagine qu'elle sera toujours disponible en France en US+24 sur Netflix.

>> Chesapeake Shores saison 5 : Jesse Metcalfe quitte la série, il explique les raisons de son départ <<

Adaptée des romans de Sheryl Woods, Chesapeake Shores raconte l'histoire d'Abby O'Brien (Meghan Ory) qui revient vivre dans la ville de son enfance après avoir vécu à New York. Lors de son retour, elle retrouve son premier amour, Trace Riley (Jesse Metcalfe).