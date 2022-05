Mes premières fois saison 3 : la date de sortie annoncée, Devi et Paxton en couple sur les premières photos

En plein été, ce sera retour au lycée pour tous les fans de Mes premières fois ! La saison 3 de la série avec Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet et Jaren Lewison a été annoncée en août 2021 et, s'il faudra encore attendre un peu avant de voir les nouveaux épisodes, on sait déjà quand ils seront disponibles.

La date de sortie de la saison 3 de Mes premières fois prévue pour le...

C'est officiel, la saison 3 de Mes premières fois arrive bien cet été sur Netflix. La date précise est même déjà connue : c'est le 12 août 2022 que la plateforme mettra en ligne les nouveaux épisodes de la série et ça s'annonce tendax. Enfin, ça dépend pour qui ! Souvenez-vous, à la fin de la saison 2, Devi (Maitreyi Ramakrishnan) et Paxton (Darren Barnet) se mettaient en couple et assumaient leur relation lors du bal de promo. Sauf que Ben (Jaren Lewison) apprenait aussi que Devi avait à l'origine des sentiments pour lui et l'avait choisi avant qu'il ne se mette avec Aneesa (Megan Suri). Le triangle amoureux pourrait donc bien être de retour dans cette suite qu'on a déjà hâte de découvrir.

Un nouveau et Devi et Paxton en couple sur les premières images

En prime, Netflix a aussi dévoilé les premières images de la saison 3 de Mes premières fois, en attendant la bande-annonce. On y retrouve Devi et Paxton en couple mais on peut aussi y découvrir un petit nouveau : Anirudh Pisharod jouera Des, un jeune ado qui débarque d'une école privée. Va-t-il taper dans l'oeil d'un des personnages ? Réponse à venir !