Gossip Girl : 15 ans après, ces 10 moments de la série n'ont toujours aucun sens

1. Bart Bass ressuscite

Si tout avait plutôt bien commencé dans Gossip Girl, vers la fin, on a vite senti que les scénaristes avaient sorti les rames. Tu as besoin d'une preuve ? L'intrigue autour du père de Chuck, Bart, joué par Robert John Burke. A la fin de la saison 2, il meurt dans un accident de voiture et est même enterré (logique). Mais en fait, il n'est pas vraiment mort ! Say whaat ? Dans la saison 5, le personnage revient mystérieusement, tout ça pour tenter de tuer Chuck. La fin de l'histoire ? Il finit par mourir mais cette fois, ce n'était pas un fake.

2. Le fils caché de Lily et Rufus

Dans la catégorie des intrigues qui ne servent à rien, on n'en a une autre. Et encore pire, elle n'a aucune conséquence sur la série et les personnages. Il s'agit de l'existence du fils de Lily (Kelly Rutherford) et Rufus (Matthew Settle). Dans la saison 2, il est dévoilé que Lily et Rufus ont eu un enfant qu'elle a fait adopter. Ils pensent qu'il est mort mais surprise, Scott (Chris Riggi) décide de se rapprocher de Vanessa avant que la vérité n'éclate. Lily et Rufus apprennent son identité dans l'épisode 5 de la saison 3 et la famille est réunie. La suite ? Il n'y en a pas ! Cet épisode marque la dernière apparition de Scott à l'écran.

3. 16 ans et déjà patron d'un club

On s'est souvent moqué de Veronica et de son club dans Riverdale mais ce n'est pas mieux dans Gossip Girl ! Alors qu'il est interdit d'entrer dans un club quand on a moins de 18 ans aux Etats-Unis, cela n'a pas empêché Chuck (Ed Westwick) de devenir propriétaire d'un club de burlesque dans la saison 1... soit à 16 ans ! Eh ouais, y'a pas de lois quand on s'appelle Chuck Bass.