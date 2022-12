Nouveautés Netflix : le film le plus torride depuis 365 jours

Les nouveautés séries Netflix du 2 au 8 décembre 2022

Toujours là pour toi saison 2 : C'est le début de la fin pour Tully et Kate. Eh oui, la saison 2 de Toujours là pour toi (ou Fireflyn Lane en VO) sera la dernière pour le show porté par Katherine Heigl et Sarah Chalke. Les 16 épisodes seront dispo en deux parties. Dans ces nouveaux épisodes, Tully va être poursuivie en justice après avoir lâché son émission et devra repartir de zéro et va tenter d'en découvrir plus sur son passé. Les raisons des tensions entre Tully et Kate seront aussi dévoilées.

Déjà dispo.