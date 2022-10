Netflix : la suite de cette série très attendue enfin annoncée (mais il y a une mauvaise nouvelle)

Après pas mal de flops à la télévision US suite à son départ de Grey's Anatomy, Katherine Heigl a fait son retour sur Netflix dans Toujours là pour toi. A travers plusieurs époques, la série raconte l'amitié entre Tully Hart, une célèbre présentatrice de télévision jouée par l'ex-interprète d'Izzie Stevens, et Kate Mularkey (Sarah Chalke). La série, inspirée d'un roman, avait passionné les internautes qui ont dévoilé leurs théories pour la saison 2. Le renouvellement a été annoncé en mai 2021 mais on n'avait plus de nouvelles depuis.

La date de sortie de la saison 2 de Toujours là pour toi annoncée

Après des mois d'attente, on sait enfin quand la saison 2 de Toujours là pour toi sera dispo sur Netflix. Sortez les agendas : la série est de retour le 2 décembre... mais il y a un twist. La saison 2 sera en fait divisée en deux parties. La première sera composée de 9 épisodes et la seconde de 7 épisodes. La date de sortie de la partie 2 n'est pas communiquée pour le moment.

>> Netflix : la suite d'une des meilleurs séries de 2021 enfin annoncée (et on a aussi un premier extrait) <<

La série s'arrête

Si cette saison 2 sera donc finalement plus longue avec 16 épisodes, ce sera aussi la dernière. Eh oui, Netflix a annoncé que la série prendra fin avec cette seconde saison, au bout de 26 épisodes au total. De quoi espérer une vraie fin pour le show. La saison 2 accueillera de nouveaux acteurs au casting comme Greg Germann (Grey's Anatomy), India de Beaufort (Les Frères Scott), Jolene Purdy (Orange Is the New Black) et Ignacio Serricchio (Bones).