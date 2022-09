Netflix : la suite d'une des meilleurs séries de 2021 enfin annoncée (et on a aussi un premier extrait)

Si certains succès semblent déjà courus d'avance lors de leur arrivée sur Netflix (comme par exemple la série Dahmer : Monstre, L'histoire de Jeffrey Dahmer qui cartonne actuellement sur la plateforme), d'autres séries qu'on n'avait pas forcément prévues nous surprennent. Ce fut par exemple le cas de Squid Game, la série coréenne qui a battu des records. Si elle n'a pas été autant vue, Young Royals a elle aussi séduit de nombreux abonnés... et elle revient enfin !

Young Royals, notre série coup de coeur de 2021

Sa bande-annonce laissait présager un mélange entre Elite et Gossip Girl mais Young Royals s'est avérée être bien plus que ça ! Sortie en juin 2021, la saison 1 nous avait tout de suite rendu accro et on l'avait même classée parmi les meilleures séries de 2021. Young Royals, c'est l'histoire du jeune Prince Wilhelm joué par Edvin Ryding. Après un dérapage qui a fait scandale, il rejoint l'école privée de Hillerska. Là, il croise la route de Simon (Omar Rudberg), un camarade de qui il va se rapprocher petit à petit. Sauf que Wilhelm va voir sa vie bouleversée quand son frère meurt. Propulsé au rang d'héritier de la couronne, tiraillé entre sa passion pour Simon et son devoir, il va prendre des décisions qui vont mettre son couple en danger.

Série intimiste qui donne une image moins lisse que celle d'autres séries du genre, Young Royals nous prouvait que les séries pour ados pouvaient aussi être intelligentes, avec des personnages touchants et développés. Et quand Netflix l'a renouvelée pour une saison 2, c'était évidemment la fête !

La saison 2 arrive le...

Après plus d'un an d'attente, on sait enfin quand la suite de Young Royals arrive et c'est bientôt : la suite de la série suédoise sera mise en ligne le 1er novembre prochain sur Netflix. Si, comme nous, tu as déjà beaucoup trop hâte, alors fais-toi plaisir avec les premières minutes de la saison 2 qui sont déjà en ligne :