Netflix : un acteur défonce sa propre série et dénonce des "mensonges"

C'est l'une des séries qui a été très appréciée sur Netflix. En 2015, la plateforme lançait la saison 1 de Narcos, accueillie très positivement par les critiques et le public. Après la saison 3, la série a eu droit à un spin-off, Narcos : Mexico, diffusée entre 2018 et 2021. On y suivait cette fois les origines d'un cartel mexicain dans les années 80 et on retrouvait au casting Michael Peña et Diego Luna (actuellement dans Andor sur Disney+). Diego Calva, lui, incarnait le trafiquant Arturo Beltrán Leyva dans la saison 3... et ne garde pas un bon souvenir de son passage dans la show.