Mindhunter : une saison 3 finalement en préparation ? Netflix et David Fincher seraient prêts !

Toutes les séries de Netflix n'ont pas le même destin que La Chronique des Bridgerton, déjà renouvelée jusqu'à la saison 4 alors que la saison 2 n'a même pas encore été mise en ligne sur la plateforme. Acclamée par la critique, Mindhunter a par exemple eu un peu de mal à trouver son public après ses deux saisons.

En octobre dernier, le réalisateur David Fincher, qui est producteur de la série, dévoilait que la saison 3 n'allait peut-être pas se faire pour une question de budget : "Pour le nombre de visionnages, c'est une série chère. Je ne pense honnêtement pas que nous pourrons le faire pour moins que la saison 2. Et d'une certaine façon, il faut être réaliste sur le fait que l'argent dépensé doit valoir le nombre de gens qui regardent" avait-il confié. Par la suite, il avait expliqué qu'une suite n'était pas tout à fait impossible mais qu'il faudrait sûrement attendre longtemps. Ou pas finalement...

"Il y a des conversations" pour une saison 3 de Mindhunter

Si on en croit les nouvelles infos, la saison 3 de Mindhunter ne serait pas forcément un lointain rêve. Selon le site Small Screen, Netflix serait toujours partante pour produire une troisième saison de la série et aurait déjà contacté David Fincher. "Il y a des conversations entre Netflix et Fincher. Ils parlent de la possibilité de faire revenir la série pour une saison 3" a confié une source qui ajoute que ces pourparlers n'en seraient à leurs débuts mais que "Fincher semble optimiste". David Fincher et Netflix restent en bons termes puisque la plateforme a mis en ligne l'an dernier son film Mank, nommé pour 10 Oscars.

De quoi redonner le sourire aux fans de Mindhunter qui attendent la suite depuis bientôt deux ans : la saison 2 a été mise en ligne le 19 août 2019. Il faudra encore patienter pour savoir si la série va bien continuer mais restons optimistes !