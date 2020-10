Mindhunter : pas de saison 3 pour des questions d'argent ? David Fincher se confie

Lancée en 2017, Mindhunter a rapidement conquis les critiques et les abonnés de Netflix. Basée sur une histoire vraie, elle nous amène auprès des plus grands serial killers grâce aux personnages de Holden Ford (Jonathan Groff) et Bill Tench (Holt McCallany), deux agents du FBI qui, avec l'aide de la psychiatre Wendy Carr (Anna Torv), vont rencontrer des tueurs en séries pour étudier leur comportement. Il avait fallu patienter deux ans entre la saison 1 et la saison 2 mais on dirait bien que la saison 3 est plus que jamais compromise. En janvier 2020, on apprenait que la suite était repoussée indéfiniment.

Pas de saison 3... à cause du budget

En promotion pour la sortie prochaine de son nouveau film, Mank, qui sera dispo sur Netflix le 4 décembre prochain, David Fincher, qui est producteur exécutif de Mindhunter, a donné des nouvelles de la saison 3 et ce n'est pas très positif. Interrogé par Vulture, le metteur en scène a expliqué qu'une possible troisième saison est en pause pour des questions budgétaires. "Pour le nombre de visionnages, c'est une série chère" a-t-il confié, ajoutant : "Je ne pense honnêtement pas que nous pourrons le faire pour moins que la saison 2. Et d'une certaine façon, il faut être réaliste sur le fait que l'argent dépensé doit valoir le nombre de gens qui regardent".

Netflix ne ferme pas la porte

Des propos qui laissent donc penser que Mindhunter n'aura pas de suite. Mais petite lueur d'espoir, Netflix ne semble pas complètement fermer la porte à un retour. Alors que la plateforme a annulé les renouvellements de Glow ou The Society, elle n'a pas pour l'instant annoncé l'annulation de Mindhunter. Un porte-parole a même confié à Vulture que la suite pourrait se faire "peut-être dans cinq ans". Une façon de laisser entendre que l'histoire n'est pas tout à fait terminée et que la plateforme compte lui donner une suite un jour.