Mindhunter saison 3 : une suite encore possible, mais dans très (très) longtemps

Une série trop coûteuse

Verra-t-on un jour une saison 3 de Mindhunter sur Netflix ? Le réalisateur David Fincher, à l'origine de la série, n'en est pas totalement convaincu, "Je ne sais pas si ça aurait du sens de continuer". Auprès de Variety, il a en effet rappelé que cette fiction portée par Jonathan Groff, Holt McCallany et Anna Torv n'a jamais totalement répondu aux attentes de la plateforme : "C'est une série qui coûte très cher. Elle a un public vraiment passionné, mais on n'a jamais atteint les chiffres d'audiences qui justifieraient ce coût".

Une saison 2 catastrophique

Surtout, le cinéaste n'a pas hésité à confesser avoir vécu une expérience compliquée (voire douloureuse) avec la saison 2. Après avoir été contraint de virer l'ancien showrunner et donc de mettre à la poubelle ses 8 scénarios et la bible de la série (document qui répertorie tous les détails qui composent l'univers de Mindhunter), il s'est retrouvé obligé de déménager à Pittsburgh afin de superviser la production de cette suite.

Aussi, sans grande surprise, Peter Mavromates (co-producteur) l'a confié, il n'a pas très bien vécu cette situation, "C'était épuisant. Même quand il ne réalisait pas un épisode, il était sur place pour l'observer". Et ce tournage l'a tellement fatigué que David Fincher en est ressorti essoré, vidé de la moindre idée pour la suite. Il l'a précisé, "On a vraiment tout donné pour boucler cette saison 2, et au final on n'avait plus beaucoup de scénarios, d'idées pour tenir une saison 3. Et je dois l'admettre, je me disais 'Je ne sais pas si je suis vraiment prêt à repasser deux ans comme ça".

Mais une porte encore ouverte

Pourtant, malgré toutes ces mésaventures, David Fincher semble toujours aussi attaché à cet univers. De fait, il n'arrive pas totalement à lui fermer la porte et ne s'interdit donc pas d'y replonger dans le futur afin de boucler ce qu'il avait entrepris au début.

Après tout, il l'a confié, l'histoire n'est pas encore terminée, "Je sais qu'à un moment j'aimerai y revenir. Le but était d'aller jusqu'à la fin des années 90, débuts des années 2000, afin de pouvoir toquer à la porte de Dennis Rader". Reste à savoir quand et si les acteurs et Netflix seront toujours de la partie à ce moment-là.