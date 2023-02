Netflix assure ne pas annuler des séries qui cartonnent... une analyse prouve pourtant le contraire

Les séries de Netflix annulées pour une bonne raison ?

En l'espace de quelques mois, Netflix a brisé le coeur de ses abonnés et a fini par perdre leur confiance. En cause ? La plateforme de streaming a annulé de nombreuses séries adorées du public alors même que leurs histoires étaient loin d'être terminées. On pense notamment à Warrior Nun, The Midnight Club, 1899 ou encore First Kill.

Et tandis que de nombreux fans militent aujourd'hui pour des retours de ces oeuvres afin d'obtenir des conclusions satisfaisantes aux intrigues, Ted Sarandos (co-CEO du site de streaming) a récemment profité d'une interview avec Bloomberg pour fermer la porte à une telle éventualité. Selon lui, ces fictions n'ont aucune chance de revenir à la vie pour la simple et bonne raison... qu'elles ne fonctionnaient pas. "Nous n'avons jamais annulé une série à succès. Beaucoup de ces séries étaient bien pensées, mais ne parlaient qu'à une audience vraiment minime pour des budgets très gros", avait-il déclaré.

>> Netflix annule des séries sans arrêt, mais il y a une étrange logique derrière cela et ça n'a rien à voir avec le public <<

Une analyse met à mal les excuses des dirigeants

Le problème d'une telle déclaration ? Là où cette réflexion fait sens d'un point de vue stratégique, cette confidence serait en réalité totalement fausse. A en croire une analyse détaillée réalisée par OnlineCasinos.co.uk, les dirigeants de Netflix auraient au contraire pris la décision de mettre fin à des séries qui fonctionnaient réellement au sein du catalogue.

Grâce notamment au site Netflix Top 10 et aux donnés récoltées, Online Casinos a ainsi pu constater que l'une des annulations les plus injustifiées depuis 2021 serait celle... de Destin - La saga Winx. Et pour cause, Winx, arrêtée au bout de deux petites saisons, aurait passé sept semaines dans le Top 10 des séries les plus regardées suite à sa mise en ligne, totalisant notamment 190,8 millions d'heures de visionnage durant ce laps de temps.

Derrière elle ? On retrouve Resident Evil, annulée dès sa saison 1 malgré 3 semaines passées dans le Top 10 et 173,4 millions d'heures de visionnage cumulées à ce moment-là, mais également Raising Dion, stoppée au terme de sa saison 2 alors même qu'elle aurait réussi à squatter le Top 10 durant 7 semaines et atteint les 172,9 millions d'heures de visionnage.

En revanche, et on est vraiment désolé de l'annoncer, mais l'arrêt de Warrior Nun semble à l'inverse faire un peu plus sens. Avec "seulement" 86 millions d'heures de visionnage pour 4 semaines passées dans le Top 10 avec sa saison 2, il apparait évident que le public large n'était pas totalement au rendez-vous.