Netflix annule des séries sans arrêt, mais il y a une étrange logique derrière cela et ça n'a rien à voir avec le public

Sans aucun doute, le cas récent le plus flagrant a été celui de 1899, principalement pour deux raisons : la série est créée pour avoir une suite, il manque donc une fin. Et c'est une proposition ambitieuse des créateurs de Dark, qui, au contraire, a été terminée comme il se doit, en trois saisons. Mais ce n'est pas la seule annulation choquante de ces derniers temps, on peut parler de The Warrior Nun, The Midnight Club, Destiny : The Winx Saga ou Inside Job.

Plusieurs raisons possibles

Le 3 janvier, l'écrivain Peter Clines a écrit un long message sur Twitter dans lequel il analysait les raisons possibles de cette avalanche d'annulations. Au-delà du fait que les séries ne performent pas aussi bien que l'espère Netflix dans certains cas, comme pour Midnight Club. L'écrivain évoque le changement en matière de rémunération des créateurs : pour la télévision traditionnelle, des rediffusions de la série sur de nouveaux écrans étaient prévus d'avance et procurait des revenus continus aux acteurs, réalisateurs et scénaristes et même aux techniciens.

Selon ses dires, les contrats que les créateurs signent actuellement pour les sociétés de production (qui ont leurs propres plateformes de streaming) sont différents : le profit qu'ils génèrent dans leurs vingt-quatre premiers jours ne leur rapporte pas d'argent. Les revenus hypothétiques commencent à être comptés à partir de ce moment. Cependant, cela semble être un système qui devrait exister, mais peut ne pas être répandu (sinon nous verrions encore plus d'annulations avant ces 24 jours). Il y a une explication plus logique (et simple).

Une histoire de "taux d'achèvement"

Forbes est allé vers une proposition plus logique sur cette vague d'émissions annulées : tout dépendrait du taux d'achèvement, qui est le pourcentage de téléspectateurs qui regardent les séries jusqu'au bout. Une mesure qui a été discutée en août, lorsque les fans de The First Kill se sont demandés pourquoi la série avait été annulée alors que Heartstopper, avec moins d'heures de visionnage, était renouvelée. La réponse : le taux d'achèvement pour Heartstopper était de 73 %, contre 44% pour The First Kill.

Cela expliquerait l'annulation de séries comme Resident Evil, qui, bien qu'elle ait été très vue à sa sortie, n'a pas capté l'intérêt du public et est restée à 45% d'achèvement. À l'extrême opposé, des séries comme Squid Game (87%), Love, Death and Robots (67%) ou Arcane (60%), en plus d'être des succès d'audience considérables, ont également obtenu des notes élevées. Ce qui a garanti leur renouvellement. 1899 n'en avait que 32%.

La logique derrière les annulations

Cela explique l'attitude de l'auteur Neil Gaiman qui suppliait ses fans de voir Sandman rapidement et jusqu'au bout. Le taux d'achèvement est roi, car s'il est faible, cela indique deux choses : l'audience a été élevée au début, mais elle a fini par baisser. Et il est peu probable qu'il y ait beaucoup de personnes qui regardent la deuxième saison sans avoir terminé la première.

Bien sûr, ce n'est pas une science exacte : des séries coûteuses et ambitieuses comme 1899 ont des attentes plus élevées qu'une sitcom, qui coûte moins cher à produire. En tout cas, le problème de Netflix est bien la renommée qu'elle se fait en annulant toutes ces séries. La plateforme est de plus en plus détestée.

Article écrit en collaboration avec nos collègues de Xataka.