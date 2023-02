"Vous allez couler", "Ca sent la fin" : les prix pour partager son compte dévoilés par Netflix, les internautes crient au scandale

Que fait Netflix quand elle ne passe pas son temps à annuler les séries au bout d'une seule saison sans leur donner la chance de faire mieux ? La plateforme de streaming augmente ses tarifs. Et la prochaine salve à venir s'annonce extrêmement piquante et provoque déjà la colère des abonnés qui semblent visiblement prêts à retrouver la compagnie de Jack Sparrow.

Netflix met fin au partage de compte gratuit

Cela avait récemment été annoncé : après avoir vanté le concept du partage de comptes durant des années pour attirer le public et jouer sur une image de "regardez comme on est cool ici", les dirigeants ont finalement décidé de sanctionner financièrement un telle pratique.

En cause ? "Plus de 100 millions de foyers partagent leurs comptes, ce qui réduit notre capacité à investir dans la création de belles histoires, racontées avec des séries et des films de la plus haute qualité" déplore Netflix sur son site officiel. Hum. Un bon gros blabla joué à la flûte alors que personne ne leur demande de jeter l'argent par les fenêtres en produisant 25 suites, remakes et spin-off de La Casa de Papel (par exemple).

Les nouveaux tarifs dévoilés...

On vous rassure, si vous partagez votre compte au sein d'un même foyer (avec vos parents, votre copain/copine, votre chat), vous ne serez pas concerné par cette "amende". En revanche, si vous utilisez Netflix avec quelqu'un qui n'habite pas avec vous, il faudra cette fois-ci passer à la caisse pour continuer à le faire.

"Les abonnés à nos forfaits Standard ou Premium dans de nombreux pays peuvent ajouter des "sous-comptes" pour un maximum de deux personnes avec lesquelles ils ne vivent pas, explique aujourd'hui la plateforme. Chacun de ces sous-comptes aura son propre profil, des recommandations personnalisées, un nom d'utilisateur et un mot de passe, moyennant un coût supplémentaire de 5,99 € par mois et par personne". Traduction ? En plus du prix d'un abonnement 13,49€/mois (Standard) ou 17,99€/mois (Premium), il faudra ajouter 5,99€ par squatteur supplémentaire. De quoi faire grimper la note et frustrer tout le monde.

... les abonnés en colère

Cette nouvelle option déjà lancée au Portugal, en Espagne et au Canada ne devrait pas arriver chez nous avant le mois de mars, mais les abonnés n'ont pas tardé à critiquer l'hypocrisie de Netflix. Sur les réseaux sociaux, le site de streaming est clairement devenu le nouvel ennemi numéro 1 des Internautes qui n'hésitent pas à laisser éclater leur colère face à une telle stratégie.

"Vu tous ceux avec qui je partage le compte, hors de question de payer tout ça, ça va résilier et aller sur les sites de streaming" peut-on lire sur Twitter, tout comme "Vu le prix de ton abonnement, je ne vais pas rajouter 5€99 en plus pour que ma mère puisse regarder. Et franchement, je pense que je ne vais pas être le seul. Vous allez couler comme le Titanic...", ou encore, "Il va donc y avoir une grosse vague de désabonnements, probablement moi le premier. Déjà que le tarif initial a bien augmenté pour une baisse générale de qualité, faut arrêter de vouloir être trop gourmand".

Ca sent surtout les repas de familles chaotiques dans les mois à venir quand viendra l'heure de réclamer un peu d'argent pour compenser cette augmentation...