Naya Rivera remplacée par Christina Milian dans la saison 3 de Step Up, High Water

Christina Milian remplace Naya Rivera dans la série Sexy Dance

Après deux saisons diffusées sur YouTube, la série Step Up : High Water (adaptée de la saga Sexy Dance) a été récupérée par la chaîne Starz, pour sa saison 3 sans Naya Rivera, morte noyée dans le lac Piru en Californie, en juillet 2020. Suite à la disparition de l'actrice, les producteurs ont quand même décidé de garder le personnage de Colette Jones et de le faire vivre grâce à une autre star dans la saison 3.

Laquelle ? Christina Milian, comme l'a annoncé la chanteuse dans un communiqué : "Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre la famille Step Up. Je sais que j'ai une grande responsabilité à endosser. Naya était incroyable. J'espère honorer Naya Rivera, sa famille, ses amis et ses fans avec une belle performance." Le tournage de la nouvelle saison aurait déjà démarré à Atlanta. Christina Milian a bien du courage de jouer enceinte de son deuxième enfant.

Ne-Yo réagit à son arrivée

La créatrice de Step Up : High Water s'est elle aussi exprimée sur l'arrivée de la compagne de M. Pokora au casting : "La mort de Naya a été une terrible perte pour notre monde. Il était presque impossible de penser qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'aussi gracieux et aimant qui pourrait à la fois nous aider à honorer notre perte, tout en apportant plusieurs talents à notre série, dans de nombreux domaines. Christina est une femme exceptionnelle et une interprète éblouissante. Nous sommes tellement heureux qu'elle ait rejoint notre famille."

Et Ne-Yo (Sage Odom), que pense-t-il de sa nouvelle partenaire ? "Christina Milian a une grosse responsabilité et elle le sait, ce qui témoigne de son respect en tant que personne et en tant qu'artiste. Je suis certain de sa capacité à apporter une énergie et une lumière à ce personnage que les fans de Naya Rivera et le reste du monde vont adorer. Nous avons accueilli Christina Milian à bras ouverts et nous l'avons entourée avec amour et soutien. Je suis très enthousiaste et j'ai hâte que le monde entier le voie", a confié l'interprète de Closer.