Nabilla Benattia enceinte : ventre rond, contractions... Elle se confie sur l'accouchement imminent du bébé

Nabilla Benattia Vergara enceinte de son deuxième enfant : "Je peux accoucher à tout moment"

Nabilla Benattia est enceinte de son deuxième enfant avec son mari Thomas Vergara. Les amoureux qui sont déjà les heureux parents d'un fils, Milann, avaient confirmé que Nabilla était de nouveau enceinte en février 2022 sur les réseaux, en précisant que la grossesse était avancée. Malgré l'accouchement qui ne devrait pas tarder, l'influenceuse et maman a fait la montée des marches au Festival de Cannes 2022, le red carpet du Gala de l'amfAr et a même assisté à la finale de la Ligue des Champions au Stade de France.

Alors que Nabilla Benattia Vergara et Thomas Vergara attendent la naissance de leur deuxième enfant pour connaître le sexe du bébé, la star au beau baby bump s'est confiée sur son accouchement imminent. "J'ai le ventre qui va exploser. Il est bien rond là" a avoué ce lundi 30 mai 2022, dans sa story Snapchat, la it girl qui avait démenti les rumeurs de faux ventre et grossesse fake. "J'ai l'impression qu'il pèse super lourd. Je me suis pesée ce matin, je faisais 74 kilos, à la base je fais 55 kilos. Je ne mange que des petites portions sinon je vais exploser. Là c'est imminent, je peux accoucher à tout moment" a ajouté l'ex-candidate de télé-réalité (Les Anges 5, Allô Nabilla...).