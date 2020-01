Mulan, Birds of Prey, Fast and Furious 9... 10 films qu'on a hâte de voir en 2020

A tous les garçons que j'ai aimés 2

Noah Centineo vous a manqué ? Pas de panique, il revient sur Netflix avec A tous les garçons que j'ai aimés 2. Dans To All the Boys: P.S. I Still Love You (son titre original), les choses vont se compliquer pour Lara Jean et Peter avec l'arrivée de John Ambrose (Jordan Fisher). Le couple formé par Noah Centineo et Lana Condor va-t-il résister ? Bonne nouvelle : un troisième film a d'ores et déjà été tourné et arrivera prochainement sur la plateforme.

Date de sortie : le 12 février 2020 sur Netflix.

En avant

Après Coco, Les Indestructibles 2 et Toy Story 4, les studios Pixar dévoilent leur tout nouveau long-métrage d'animation, En avant. On y sera plongé dans un monde magique peuplé d'elfes, de trolls, de sirènes et de gnomes. Alors que le monde féerique perd sa magie, deux adolescents elfes vont partir dans une étonnante quête pour tenter de savoir s'il reste de la magie dans ce monde. En version originale, le film est doublé par les Avengers Tom Holland et Chris Pratt ainsi que par Julia Louis Dreyfus et Octavia Spencer.

Date de sortie : le 4 mars 2020.