Mujdat Saglam aurait été placé en GAV pour une escroquerie estimée à 2 millions d'euros

Rendu célèbre par le fameux "Y a le mec à Milla" dans Les Marseillais vs le Reste du Monde, Mujdat Saglam a ensuite enchainé les télé-réalités. Après sa rupture avec Milla Jasmine, il a retrouvé l'amour dans les bras de Feliccia dans Les Princes de l'amour 8. Malheureusement, leur relation a été rythmée par les ruptures et les réconciliations, avant qu'ils se séparent définitivement en février 2022.

Mujdat placé en GAV

Depuis, celui qui aurait dû être au casting de la saison des Apprentis aventuriers annulée à cause de la crise sanitaire se fait plutôt discret. Mais, ce jeudi 9 juin 2022, Mujdat fait parler de lui pour une affaire dont il se serait bien passé. D'après 20 Minutes, il a été interpellé le mardi 7 juin par la police et placé en garde à vue au commissariat du 18e arrondissement de Paris. L'ex de Milla Jasmine serait soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'escroquerie dont le préjudice s'élèverait à environ 2 millions d'euros.

Un préjudice d'environ 2 millions d'euros

Le mercredi 8 juin, il aurait été mis en examen pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, banqueroute, blanchiment et fraude fiscale. Depuis, il serait placé sous contrôle judiciaire. "On lui reproche d'avoir fait des faux documents pour obtenir des prêts pour continuer de faire tourner sa société", révèle une source proche du dossier au journal. Le candidat de télé-réalité serait aussi soupçonné d'avoir émis de faux ordres de virement, de s'être fait livrer de la marchandise non payée par la suite, ou d'avoir obtenu un double prêt bancaire pour la même chose.

Ce n'est pas la première fois que Mujdat a des problèmes avec la justice. En février 2020, il a aussi été placé en garde à vue avec ses frères, car il était soupçonné d'être impliqué dans une affaire de règlement de comptes.

Depuis sa garde à vue, il est réapparu sur les réseaux, mais n'a, pour le moment, ni démenti, ni confirmé ces informations...