Mujdat Saglam s'en prend à Milla Jasmine et dénonce son "acharnement quotidien"

Milla Jasmine serait-elle encore amoureuse de Mujdat Saglam ? Apparemment oui si l'on en croit son ex-petit ami. En tout cas, c'est ce qu'il a affirmé dans l'épisode 1 d'Objectif Reste du Monde. Pour lui, Milla ne l'a pas du tout oublié et serait même jalouse de Feliccia, avec qui il est de nouveau en couple. La pote d'Illan a démenti ses propos, mais aujourd'hui, l'entrepreneur l'accuse toujours de s'être acharné sur lui après leur rupture : "Elle a essayé de me nuire, de me terminer, de me mettre plus bas que terre (...) Ça fait maintenant 9 mois que Feliccia et moi subissons un acharnement quotidien", a-t-il confié sur Snapchat.

Mujdat Saglam ne s'est pas arrêté là : "Feliccia ne l'a jamais calculée sur les réseaux sociaux. Elle a attendu de la voir en vrai et quand c'est arrivé, Milla s'est cachée dans la cuisine (...) Elle est tellement perverse, elle fait croire aux gens, à sa communauté et à ses camarades, qu'elle s'en fout de moi, mais de l'autre côté, elle m'envoie des messages subliminaux tellement vicieux que moi seul peux comprendre (...) A un moment donné, ça suffit ta perversité et ton acharnement, il faut que tu nous lâches la grappe."

L'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 4 a ensuite balancé des photos et des messages en guise de preuves : "Tu vas tellement loin dans ton délire, je suis obligé de te stopper et de montrer ton vrai visage aux gens (...) Tu fais croire aux gens l'inverse de ce que tu ressens. Tu te travestis et en plus de ça, tu manipules les gens (...) Tu manipules le public pour me faire passer pour un fou. C'est ça qui est chaud et choquant. Trois jours avant le tournage, elle a essayé de me mettre dans la sauce. Elle a fait croire au producteur que sa vie personnelle est sortie sur les réseaux sociaux à cause de moi et que j'ai hacké son téléphone." Ambiance !