Mujdat Sagram (encore) séparé de Feliccia, il confirme : "Je suis célibataire"

Un nouveau départ

Toujours très proche de ses abonnés, Mujdat s'est prêté au jeu des questions / réponses dans sa story Instagram et il a évidemment été interrogé sur sa situation amoureuse. "Je suis célibataire" a affirmé celui qui a clashé Thibault Garcia sur la chirurgie esthétique, avant de préciser : "C'est un nouveau départ pour moi. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même et me recentrer sur moi, ma famille et mes projets". Evidemment, certains ont tout de suite pensé que cette nouvelle rupture était fake et dans le but de participer à une nouvelle émission de télé-réalité. En effet, comme par hasard, cette séparation colle parfaitement au tournage de La Villa des coeurs brisés 7 qui vient tout juste de commencer. Mais le désormais ex de Féliccia a tout de suite voulu faire taire les rumeurs en annonçant avoir refusé de participer au programme. "Pour les mauvaises langues, on a décliné LVDCB" écrit-il. Cette rupture est-elle réelle et définitive ? Réponse dans les semaines à venir, car nous ne sommes jamais au bout de nos surprises avec ces deux-là !