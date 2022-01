Feliccia et Mujdat Saglam de nouveau en couple ? Des indices repérés

On a parfois un peu du mal à suivre les histoires des candidats de télé-réalité. En décembre 2021, Feliccia confirmait sa rupture avec Mujdat Saglam Dans une vidéo, elle expliquait avoir découvert que Milla Jasmine et Mujdat partageaient toujours un faux compte commun sur les réseaux sociaux et en avait profité pour tacler son ennemie. "Ta beauté extérieure cache juste ton horrible intérieur" avait-elle lâché. Début janvier, il s'est murmuré que Feliccia qui a fait polémique avec un concours pour gagner des injections aurait été harcelée sur les réseaux à cause de son ex. Et aujourd'hui ? Ils seraient de nouveau en couple. On ne comprend plus rien...

Feliccia et Mujdat seraient de nouveau en couple

Depuis quelques jours, certains internautes très observateurs sont persuadés que Feliccia et Mujdat auraient remis le couvert. Pourquoi ? Les deux stars de télé-réalité auraient posté quelques stories assez similaires. Puis par la suite, la bombe aurait même beaucoup moins sur Instagram et Snapchat, une chose inhabituelle... sauf quand elle se remet avec son ex ! "Feliccia, à chaque fois qu'elle se remet avec Mujdat, elle snap plus en mode et nous dit qu'elle était malade. C'est bon, on a compris le manège depuis" a par exemple posté un internaute sur Twitter.