Feliccia (Objectif Reste du Monde) partage un concours pour des... injections dans les fesses

Objectif Reste du Monde, le générique. Feliccia propose des injections dans les fesses à gagner aux abonné(e)s, l'ex prétendante dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4.

Les candidates de télé-réalité adorent souvent la chirurgie esthétique et la médecine esthétique. Et comme Kim K, beaucoup rêvent d'un fessier bombé. Sauf que Feliccia est allée plus loin en proposant carrément des injections dans les fesses à gagner, avec un jeu concours pour ses abonné(e)s. La promotion d'une telle intervention est dangereuse, car ce n'est pas sans risque (Luna Skye a notamment été hospitalisée plusieurs fois suite à des injections).

