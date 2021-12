Luna Skye entre la vie et la mort ? Elle rassure après les rumeurs mais n'est pas sortie d'affaire

Luna Skye entre la vie et la mort ? Les blogueurs et les internautes s'inquiètent pour l'influenceuse depuis ses injections aux fesses

Avant le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6, Luna Skye avait subi une opération de chirurgie esthétique. La candidate de télé-réalité avait avoué avoir eu recours à des injections aux fesses pour plaire à son ex Paga. Mais celle que vous aviez aussi pu voir dans Les Marseillais à Dubaï sur W9 a eu une grave infection dans le sang après les injections et a dû être hospitalisée. L'influenceuse était même en réanimation, entre la vie et la mort.

L'ex prétendante dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4 est de nouveau allée à l'hôpital pour ce problème de santé lié à son intervention esthétique. Et elle serait mourante... De nombreux blogueurs s'inquiètent en effet et imaginent le pire. Les comptes Insta de Marc Blata, Skyress TV et Wassim TV ont donné de mauvaises nouvelles dans leurs stories. Selon Marc Blata, Luna était "entre la vie et la mort aux USA". Et d'après Skyress TV, "un proche à elle vient de m'écrire et me dit que maintenant c'est devenu pire".