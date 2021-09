Feliccia accusée de tromper Mujdat Saglam par des faux comptes : "Allez vous faire soigner"

Elle règle ses comptes avec les haters

Face à cette folle rumeur, Feliccia a rapidement pris la parole sur Snapchat pour démentir ses supposées infidélités et régler ses comptes avec les haters qui créent des faux comptes : "Il y a trop de jalousie, trop de haine, trop de frustration me concernant. Ce n'est pas possible. C'est incroyable, je sors dans Paris, je sors une journée, je sors un soir, je sors deux jours, c'est bon, ça y est, vous m'inventez des vies. Vous me dites que je trompe mon mec, que je vais voir des mecs, que je vais twerker sur des mecs, vous n'allez pas bien. Allez-vous faire soigner les personnes qui disent ça."

Elle balance ensuite : "Je paye 10 000€ cash si vous avez une vidéo où je trompe mon mec. (...) Sauf que vous ne trouverez jamais car je n'ai jamais fait une chose pareille. Vous êtes toujours là à vous mêler des histoires, à m'inventer des vies, qui envoient des messages avec des faux comptes en plus. Venez parler avec votre propre compte, d'accord. (...) Est-ce que vous avez des preuves ? Vous n'avez aucun respect; Vous voulez juste détruire, vous n'avez pas de vie. C'est très grave. (...) Vous êtes vicieux. Vous ne me connaissez pas et vous m'inventez des vies. Vous êtes complètement malades."

De son côté, Mujdat Saglam n'a pas réagi, mais il a quand même confirmé être toujours en couple avec Feliccia en postant une photo de leurs deux chiens en story Insta. L'influenceuse s'est elle aussi filmée avec l'une de leurs boules de poils.