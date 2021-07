Mujdat Saglam (Objectif Reste du Monde) et Feliccia de nouveau en couple ? Ils sèment le doute

"C'est bien terminé entre Mujdat et moi !", a annoncé Feliccia au mois de juin. Les deux candidats semblaient pourtant de nouveau filer le parfait amour depuis leur réconciliation dans Objectif Reste du Monde. Que s'est-il passé ? La diffusion des épisodes aurait posé des problèmes au sein de leur relation, mais c'est une vidéo de Mujdat Saglam qui aurait réellement provoqué cette nouvelle rupture. Pas très malin, il s'est filmé en train de se faire draguer par deux Américaines juste avant d'aller à la salle de sport.

Les retrouvailles de Mujdat Saglam et Feliccia

Sauf que depuis leur séparation, Feliccia et l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 4 ont repris contact. Ils ne se sont pas clairement affichés ensemble sur les réseaux sociaux, mais ils ont chacun filmé en story leurs gobelets de Starbucks avec leurs noms écrits dessus, quelques jours après l'hospitalisation de Feliccia. On peut en effet lire "Muj" et "Feliccia". Les deux ex se seraient-ils remis en couple ? Même si leurs retrouvailles sèment le doute, ils n'ont rien annoncé officiellement.