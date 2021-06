Feliccia (Objectif Reste du Monde) hospitalisée, elle se confie : "Je me sens très très faible"

Petite frayeur pour Feliccia Gül Taskiran, la candidate emblématique de l'émission Objectif : Reste du monde. Ce dimanche 27 juin 2021, la jeune femme a en effet profité de ses réseaux sociaux pour avertir ses fans de son passage à l'hôpital. Et forcément, en plein épidémie de Covid-19, le public - encore traumatisé par la récente hospitalisation compliquée de Moundir à cause du virus, a rapidement commencé à s'inquiéter pour son état de santé.

"Je me sens très très faible"

Heureusement, à la suite de nombreux commentaires reçus, "Je reçois beaucoup de messages, vous êtes trop chou", la meilleure ennemie de Lila a tenu à rassurer tout le monde, "Ne vous en faites pas. (...) Tout se passe bien grâce à Dieu". La candidate de télé-réalité l'a ensuite confessé, elle a simplement subi un contre-coup de ces dernières semaines mouvementées, "J'ai juste fait une chute de tension".

Une situation moins grave que ce que l'on pouvait donc craindre, qui a tout de même contraint Feliccia à temporairement séjourner à l'hôpital afin d'évacuer le moindre doute sur sa santé, "J'ai les yeux qui se ferment quand je vous parle parce qu'ils sont en train de me mettre quelque chose dans le sang, c'est en train de me shooter de ouf. Je me sens très très faible, je dois passer la nuit ici".

Mujdat rassurant sur son état

Ce mardi 29 juin 2021, deux jours après son arrivée à l'hôpital, Feliccia n'a pas encore donné de nouvelles concernant l'évolution de son état. Néanmoins, Mujdat - qui partage une relation compliquée avec elle, s'est de son côté récemment montré optimiste.

A l'occasion d'une story postée sur Instagram ce lundi 28 juin au soir, le jeune homme a ainsi promis que tout allait bien pour l'ex-participante des Princes et princesses de l'amour : "La team, je suis allé voir Feliccia. Elle va bien grâce à Dieu. Merci pour tous vos messages".