Feliccia (Objectif Reste du Monde) et Mujdat de nouveau séparés ? Elle confirme leur rupture 💔

Il y a quelques jours encore, Feliccia défendait Mujdat Saglam face aux accusations de violence suite à son exclusion d'Objectif Reste du Monde. Elle confiait même qu'ils avaient de futurs projets ensemble en préparation. Depuis, la situation se serait dégradée entre les deux candidats, qui se sont remis en couple après le tournage : "Mujdat et Feliccia sont en pleine crise de couple et se sont même unfollow", a balancé le compte Instagram @objectifrdm.

Feliccia annonce sa (nouvelle) rupture avec Mujdat Saglam

De nouvelles tensions seraient apparues après l'épisode où Milla Jasmine fait des révélations chocs à Feliccia sur son ex. Alors que Mujdat n'a pas réagi aux rumeurs, l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4, elle, s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour... confirmer leur (nouvelle) rupture : "C'est bien terminé entre Mujdat et moi ! Bonne continuation à lui", a-t-elle posté en story avant de supprimer ce message. En revanche, elle a laissé celui où elle confie : "Quel manque de respect, je suis choquée !"