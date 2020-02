Mujdat Saglam, le fiancé de Milla Jasmine, placé en garde à vue ?

Si on en avait entendu parler ou l'avait vu sur les réseaux sociaux, c'est lors des Princes de l'amour 3 que l'on a réellement pu découvrir Mujdat Saglam, le fiancé de Milla Jasmine. Depuis le tournage, le couple semble filer le grand amour, sans nuage à l'horizon. Enfin presque. Selon les informations du Parisien, l'entrepreneur de 33 ans aurait été placé en garde à vue avec ses deux frères aînés le 7 février au commissariat de Juvisy-sur-Orge (Essonne) après une altercation.

Mujdat placé en garde à vue avec ses frères

Vers 19 h 30 ce soir là, un coup de feu a été tiré sur le parking du McDonald's de la N7 à Grigny, obligeant les clients à se réfugier dans le fast-food. Si les policiers ont retrouvé une douille au sol, aucun blessé n'est à déplorer. Mais que s'est-il passé ? Le parquet d'Evry-Courcouronnes parle d'un "litige commercial entre restaurateurs et rénovateurs". "Une rixe a éclaté ce soir-là entre deux familles rivales de Grigny, dont celle de Mujdat et la famille F., originaire du quartier de la Grande Borne", écrivent nos confrères du Parisien, qui reviennent sur l'origine du conflit, qui serait d'ordre financier : "Les frères F., bien connus des policiers locaux, ont sollicité l'entreprise de bâtiment des Saglam pour réaliser des travaux dans un établissement de Grigny, non loin du McDonald's. Mais ces travaux auraient pris du retard."

Un règlement de comptes

Accompagnés d'une vingtaine de personnes, les frères F. auraient alors réclamé "près de 500 000 euros d'arriérés de paiement à Mujdat et ses frères". L'un des frères de Mujdat se serait alors emparé d'une "arme lourde placée dans le véhicule des frères F." et aurait tiré un coup de feu en l'air pour les faire fuir. Le parquet d'Evry-Courcouronnes a ouvert une enquête pour violences aggravées avec arme. Le fiancé de Milla Jasmine et tous les protagonistes de l'affaire ont été remis en liberté.