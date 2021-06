Mortel saison 2, Gossip Girl, Ted Lasso saison 2... top 10 des séries à voir en juillet 2021

Young Royals

Tu as kiffé la saison 4 d'Elite ? Young Royals est la suite logique pour toi ! Adios l'Espagne, l'action se déroule cette fois en Suède. On y suit le prince Wilhelm qui va débarquer dans un internat prestigieux. Alors qu'il pense enfin pouvoir découvrir qui il est et s'épanouir loin de ses obligations, il va être propulsé premier dans l'ordre de succession au trône. Un mélange d'Elite et de The Crown parfait pour débuter l'été de la meilleure des façons !

Date de sortie : le 1er juillet sur Netflix.

Mortel saison 2

Si Lupin a fait rayonner la France à l'internationale sur Netflix, elle n'est pas la seule série française à avoir enchanté les abonnés de la plateforme. En 2019, on avait aussi craqué pour Mortel avec son intrigue convaincante et ses jeunes acteurs talentueux. La saison 2 arrive enfin et on a déjà hâte de la découvrir. Dans la suite, Sofiane, Victor et Luisa vont se rendre compte que Obé prend le contrôle du corps de Reda pour recruter des élèves du lycée et construire une armée diabolique. Ils vont devoir unir leurs forces pour vaincre le dieu vaudou.

Date de sortie : le 2 juillet sur Netflix.

Monstres & Cie : Au travail

Après les séries Marvel, dont Loki qui a débuté au début du mois de juin, Disney+ étend aussi son offre de séries pour les plus jeunes (mais pas que). Après Les Aventures de Buzz l'Eclair, la plateforme lance donc sa 2e série Pixar avec Monstres et Cie : Au travail. On y suit de nouveaux personnages, six mois après le film Monstres et Cie. Parmi eux ? Tyler Tuskmon, un mécanicien qui rêve de travailler avec Bob et Sully, ses idoles.

Date de sortie : dès le 7 juillet sur Disney+.

Gossip Girl

On ne l'avait pas demandé et pourtant, Gossip Girl est bientôt de retour sur nos écrans. Non, pas avec une suite directe de la série culte mais avec un reboot centré sur de nouveaux personnages. Plusieurs années après les aventures de Blair, Serena, Dan, Chuck et les autres, de nouveaux élèves huppés de Constance Billard vont accueillir dans leurs rangs une nouvelle élève qui va semer le trouble. Et quand Gossip Girl va faire son retour, les choses vont encore plus se compliquer. Le tout avec un tout nouveau casting et plus d'inclusivité. On a hâte de découvrir ce que ça donne !

Date de sortie : dès le 8 juillet sur HBO Max, prochainement sur Warner TV.