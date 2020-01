Missy Peregrym a failli ne pas jouer dans FBI : "Je ne voulais pas faire un nouveau procedural"

Si vous aimez les enquêtes, on a trouvé votre nouvelle addiction : M6 lance ce jeudi sa nouvelle série, FBI. On y suit les enquêtes des membres d'un bureau du FBI à New York. Terrorisme, crime organisé, Maggie Bell et son partenaire OA Zidan sont en première ligne lorsque la menace gronde.

Missy Peregrym a failli ne pas jouer dans la série

A la tête de FBI, on retrouve Missy Peregrym. L'actrice était présente en juin dernier au Festival de télévision de Monte Carlo 2019 en compagnie de Zeeko Zaki et Jeremy Sisto, qui incarne Jubal Valentine, leur superviseur. Au micro de PRBK, elle explique qu'elle a bien failli ne jamais signer pour la série : elle ne voulait à l'origine pas rejouer dans une série policière après avoir tenu pendant 6 saisons le rôles d'Andrea McNally dans la série Rookie Blue. "J'avais reçu le script mais je ne l'avais pas lu parce que je ne voulais pas faire un nouveau procedural. Et je ne voulais pas vivre à New York" s'est souvenue l'actrice.

Ce sont finalement ses agents qui l'ont poussée à lire le scénario et ils ont bien fait. "Je savais que je devais prendre ce travail. C'était un privilège d'avoir eu cette offre mais ça me faisait flipper de dire oui, de déménager, de vivre à New York, de tout recommencer car je ne connaissais personne, à part mon mari qui m'a accompagnée. Mais c'est une expérience géniale." nous a-t-elle confié.

Dans notre interview à découvrir en intégralité dans notre diaporama, Missy Peregrym, Zeeko Zaki et Jeremy Sisto parlent aussi de leurs personnages, de leur préparation et de ce qu'ils aiment dans la série.