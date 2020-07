Mort de Naya Rivera : l'actrice de Glee a été enterrée dans la plus grande intimité

Après cinq jours de recherches intensives sur le lac Piru en Californie, le corps de Naya Rivera a été retrouvé le 13 juillet 2020 : son identité et la mort par noyade ont été confirmées par le médecin légiste. Deux semaines plus tard (le 24 juillet), l'actrice de Glee a été enterrée dans la plus grande intimité dans un cimetière de Los Angeles.