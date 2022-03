Mort de Jean-Pierre Pernaut : l'hommage de Nathalie Marquay sur scène, "Tu m'avais fait te promettre de ne rien lâcher"

Ce samedi 12 mars 2022, Nathalie Marquay a fait son grand retour au théâtre. Malgré une douleur toujours aussi intense après la mort de Jean-Pierre Pernaut le 2 mars 2022, la comédienne et mère de Lou et Tom a tenu à reprendre son rôle dans la pièce Les Tontons farceurs. Et à cette occasion, l'ancienne Miss France a rendu un émouvant hommage au présentateur du Journal de 13h de TF1.

"Ces applaudissements sont pour toi. Tu me manques tellement", a enfin conclu Nathalie Marquay, très émue, sur Instagram.