Jean-Pierre Pernaut mort : la date et le lieu de ses obsèques dévoilés

C'est le mercredi 2 mars 2022 que Jean-Pierre Pernaut - l'iconique animateur du journal de 13h sur TF1 pendant plus de trente ans, est décédé à l'âge de 71 ans. Une mort qui a choqué des millions de téléspectateurs et bouleversé la vie de ses proches - à commencer par son épouse Nathalie Marquay et sa fille Lou Pernaut, et qui sera célébrée cette semaine d'une jolie façon.

La date des obsèques de Jean-Pierre Pernaut dévoilée

La nouvelle a été dévoilée par TVMagazine, c'est le mercredi 9 mars 2022 - à partir de 11h, que seront organisées les obsèques du journaliste à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Un événement religieux qui sera ouvert à tous et qui permettra à chacun de lui rendre un dernier hommage aussi beau qu'émouvant.

En revanche, comme le précise le site, "son enterrement se tiendra ensuite dans la plus stricte intimité". Le lieu dans lequel Jean-Pierre Pernaut reposera n'a pas encore été communiqué, mais quand on sait qu'il était particulièrement attaché à ses racines picardes (sa mère repose au cimetière de Bouvaincourt-sur-Bresle, près de Quevauvillers, le village de son enfance dans la Somme), il n'est pas impossible que l'ancien animateur de TF1 l'y rejoigne. Une belle façon de nous rappeler que pour lui, la France ce n'était pas uniquement Paris mais toutes ses régions.

Lou encore bouleversée par le décès de son père

Pour l'heure, on ne sait pas encore qui sera présent durant la cérémonie, mais on peut s'attendre à énormément d'émotion. Il y a quelques jours, Lou Pernaut confessait qu'il était encore difficile pour elle de réaliser sa disparition. Elle le rappelait avec émotion sur Instagram, elle était plus que fière de son père, "Plus qu'un journaliste, un père incroyable qui a toujours été là pour nous, qui a tout donné pour que nous soyons heureux et que nous ne manquions de rien. Aussi un mari incroyable, très attentif, modeste, sensible et généreux".