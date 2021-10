Mort de James Michael Tyler, inoubliable Gunther de Friends : les stars du show lui rendent hommage

Le monde de la télévision est de nouveau en deuil. Après le décès de Willie Garson alias Stanford dans Sex and the City, c'est un autre acteur de série qui nous a quittés ce week-end. James Michael Tyler qui incarnait Gunther dans la série Friends n'avait que 59 ans.

James Michael Tyler est mort des suites d'un cancer de la prostate

C'est son équipe qui a annoncé la triste nouvelle ce dimanche 24 octobre : James Michael Tyler est mort. L'acteur est décédé chez lui à Los Angeles à l'âge de 59 ans, a confirmé son manager et a succombé à un cancer de la prostate. En juin dernier, peu de temps après la diffusion des retrouvailles des acteurs de Friends aux US, James Michael Tyler avait dévoilé être malade depuis trois ans dans une interview. "On m'a diagnostiqué un cancer de la prostate à un stade avancé, qui s'est propagé jusque dans mes os (...) J'en suis au stade 4. C'est le plus tardif. Donc à un moment, vous le devinez, il va finir par m'avoir" avait-il expliqué à l'époque.

Les hommages des stars de Friends

Suite à l'annonce de son décès, plusieurs célébrités et des milliers d'anonymes ont rendu hommage à celui qui jouait Gunther dans Friends. Parmi eux ? Jennifer Aniston alias Rachel dans la comédie culte qui a posté un message émouvant sur Instagram, accompagné d'une vidéo extraite du dernier épisode de la série. "Friends n'aurait pas été pareille sans toi. Merci pour les fous rires que tu as amené à la série et dans toutes nos vies. Tu nous manqueras tellement" a écrit l'actrice, actuellement au casting de la saison 2 de The Morning Show.

Courteney Cox qui incarnait Monica a également réagi : "Le niveau de gratitude que tu amenais dans chaque pièce et montrait chaque jour sur le plateau et au niveau de la gratitude que j'ai de t'avoir connu. Repose en paix James" a posté la star sur Insta. "James Michael Tyler, tu vas nous manquer. Merci d'avoir été là pour nous" a de son côté publié Lisa Kudrow (Phoebe). Matt LeBlanc (Joey) a lui aussi réagi : "Nous nous sommes vraiment marrés mon pote. Tu vas nous manquer. Repose en paix mon ami".